Overal sneuvelen kerstmarkten, maar is dat wel nodig? Steven Van Gucht waarschuwt: “Een gecoördineerde aanpak is nodig, anders verschuift het probleem”

Horeca Vlaanderen wil 2G-ticket in danscafés, feestzalen én bij evenemen­ten

Horeca Vlaanderen wil de nieuwe maatregelen in het uitgaansleven meteen aanpassen. "De keuze tussen een mondmasker op de dansvloer of een negatieve zelftest blijkt in de praktijk heel moeilijk te werken", zegt CEO Matthias De Caluwe maandag in ‘Gazet Van Antwerpen’. Hij legt opnieuw het 2G-ticket (genezen of gevaccineerd) op tafel, waarbij een negatieve test dus niet meer volstaat. En hij vraagt uniforme regels voor feestzalen, evenementen, danscafés en discotheken.

10:48