OVAM-topvrouw bijt van zich af in 3M-dossier: “Er wordt dagelijks gelekt om op de kap van een ander te scoren. Ik doe hier niet aan mee”

“Ik betreur zeer dat er vandaag geen serene dialoog mogelijk is en dat de ene valse verdachtmaking na de andere tendentieuze insinuatie wordt verspreid. Afhankelijk van wie er zijn of haar voordeel mee kan doen, wordt er dagelijks, partieel of gekleurd gelekt, niet om de burger te informeren, maar wel om op de kap van een ander te scoren. Ik doe hier niet aan mee, mijn inhoudelijke communicatie ging steeds naar mijn minister, zoals het hoort", luidt het.

De Baets reageert onder meer op het niet verspreiden van waarschuwende communicatie in het verleden over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. "De toenmalige ministeriële beslissing dat OVAM geen initiatief neemt inzake communicatie of erbij betrokken wordt omdat Lantis (toen BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel)) zelf voldoende ervaring heeft met (bewoners)communicatie, hebben mijn medewerkers en ikzelf nageleefd. Dat was niet mijn beslissing, ook niet die van mijn medewerkers die op dit dossier hebben gewerkt."

“Unfair en oneerlijk”

"Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat tijdens het parlementair onderzoek de burger en de politieke overheden rechtstreeks van OVAM antwoorden op hun vragen verkrijgen, eerder dan via onvolledige, gestuurde, opportunistische of zelfs bewust onjuiste perslekken. Al wat ik weet en al wat mijn organisatie mij aanlevert, bezorg ik in alle transparantie en loyauteit aan minister Demir en aan de onderzoekscommissie van het Vlaams parlement. Ik heb er verder alle vertrouwen in dat ik via minister Demir en niet via anonieme regeringsbronnen in de media over mijn functioneren zal vernemen", besluit de verklaring.