Ovam op het matje voor PFOS-schandaal

PFOS-vervuiling Vlaamse regering neemt tijdelijke maatrege­len in directe omgeving 3M-fa­briek: “Afgeraden om eieren van kippen in tuin te eten”

18:12 De Vlaamse regering neemt in het dossier van de PFOS-vervuiling in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht “tijdelijke en preventieve maatregelen” in de directe omgeving van de site. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon maandag bekendgemaakt na een gesprek met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).