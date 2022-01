Oudste zoon van microbioloog Herman Goossens onverwachts overleden

“Op 1 januari is mijn oudste zoon onverwachts overleden”, aldus Goossens in een tweet. “Het verdriet en de pijn zijn onbeschrijfelijk. Hij was een lieve zorgzame man en papa van drie kinderen. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Dank jullie voor jullie begrip.” Meer informatie over het plotse overlijden van de zoon van Goossens is niet bekend. Een heleboel mensen betuigen hun steun aan Goossens en zijn familie.