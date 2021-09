Oudste discotheek van het land staat te koop: “Donna Summer zag groen van de koorts maar blies hier iedereen omver”

Restaurant­klant stikt in stukje eten in Henegouwse Mont-Saint-Au­bert

27 september Een man is gistermiddag om het leven gekomen tijdens een restaurantbezoek op een terras in het Henegouwse Mont-Saint-Aubert (Doornik). Hij stikte in een stuk voedsel, melden de kranten van l’Avenir. Klanten renden meteen naar hem toe en namen hem vergeefs in een Heimlich-greep.