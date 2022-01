Ouders zien wekelijkse zelftest bij kinderen niet zitten: “Beseffen die wel wat ze zeggen?”

Voedsel­agent­schap maakt oprichting van erkende quarantai­ne­cen­tra voor dieren mogelijk

Er is een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd waarin de voorwaarden voor quarantaine en isolatie voor bepaalde dieren en ziektes is vastgelegd. Met dit KB wordt het voor privépersonen of organisaties mogelijk om een aanvraag in te dienen om een quarantainecentrum voor dieren op te richten. In een eerste fase kan zo’n centrum dieren met een hoog risico voor hondsdolheid opvangen, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

5 januari