Ouders willen samen klacht indienen na politiegeweld, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan

Drie tieners die verdacht worden van moord op David Polfliet (42) geplaatst in jeugdin­stel­ling: “We wilden hem bestelen. Niet vermoorden”

5:00 De jeugdrechter heeft het drietal dat verdacht wordt van de moord op David Polfliet (42) in de gesloten jeugdinstelling van Everberg geplaatst. Dat gebeurde maandag al met de 17-jarige jongen uit Antwerpen, gisteren volgden ook zijn 16- en 17-jarige kompanen uit Kieldrecht en Verrebroek. De drie worden gelinkt aan nog minstens twee andere gewelddadige overvallen op homo’s. Cruciale vraag: waarom sprak David in een verlaten park af? “Dit is zó on-Davids”, vertellen zijn vrienden.