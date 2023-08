Ouders vermoorde Julie Van Espen uiten kritiek op houding Hoge Raad Justitie: “We hebben vooral gehoord wat niet kan”

UPDATEDe ouders van de vermoorde studente Julie Van Espen hebben in een open brief kritiek geuit op de houding van de Hoge Raad voor Justitie tijdens de Kamercommissie van Justitie. “Hun input was opnieuw zeer bedroevend, zelfs defensief”, klinkt het scherp. “Aan aankondigingspolitiek hebben de slachtoffers inderdaad niets”, reageert voorzitster Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

De brief maakt een stand van zaken op na twee bijeenkomsten van de commissie Justitie op 4 en 5 juli - naar aanleiding van een eerdere open brief. De ouders nemen vooral de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) onder vuur in hun betoog. “De HRJ is opnieuw door het ijs gezakt. Hun input was opnieuw zeer bedroevend, zelfs defensief”, klinkt het scherp. “In deze tweedaagse hoorzitting is er een paar keer gezegd dat de HRJ destijds in het leven is geroepen om het vertrouwen van de burger in Justitie te herstellen na de zaak-Dutroux, spijtig genoeg hebben we daar op geen enkel moment ook maar iets van gezien.”

De ouders hadden al gepleit voor een verlenging van de termijn voor het aanhangig maken van een klacht en een evaluatie van de korpschefs - de bazen van een parket of rechtbank. Het feit dat de HRJ geen voorstander was om de termijn te verlengen, wordt hen nu niet in dank afgenomen. “De enige instantie die van die zes maanden niet wil afwijken, was opnieuw de HRJ. Voor ons is er echter voldoende consensus om deze termijn te verlengen.”

Professio­ne­le aansprake­lijk­heid is blijkbaar een zeer moeilijk thema binnen de rechterlij­ke macht

De vorige open brief bevatte ook een oproep voor een verbeterde tuchtregeling voor de magistratuur, maar op dat punt is de familie naar eigen zeggen achtergebleven met een kater. “Professionele aansprakelijkheid is blijkbaar een zeer moeilijk thema binnen de rechterlijke macht.”

“Daarnaast hebben we vooral gehoord wat allemaal niet kan. Zo werd nog eens herhaald (wat we al wisten) dat de HRJ geen tuchtrechtelijke bevoegdheid heeft, maar dat ze wel een klacht kan indienen bij de bevoegde tuchtoverheid. Onze vraag om de HRJ een actievere rol te laten spelen in de aanpak van klachten is blijkbaar een delicaat thema.” Toch hopen de ouders dat dit thema - al dan niet met de justitieminister - “grondig onder de loep wordt genomen”.

Daarnaast hopen de ouders ook dat de commissie “verder het initiatief zal nemen voor de onderwerpen in hun open brief waarvoor er een duidelijke consensus is”. “Anderzijds verwachten we van de commissie eveneens verdere initiatieven over onderwerpen waarover er geen consensus is - bijvoorbeeld over zedenzaken al dan niet achter gesloten deuren houden - of over onderwerpen waar we nog nergens staan - bijvoorbeeld een werkend tuchtrecht.”

“Nog niet het einde van de rit”

“Ik apprecieer de input van de familie Van Espen. De hoorzittingen betekenen ook voor mij nog niet het einde van de rit”, reageert commissievoorzitter Justitie en Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), “Aan aankondigingspolitiek hebben de slachtoffers niets en het wordt tijd dat de commissie Justitie en dus ook de regering-De Croo knopen doorhakt over pijnpunten zoals ons tuchtrecht van magistraten. Anno 2023 moet en kan dit beter en zonder vooruitgang kunnen we het vertrouwen van de burger in Justitie moeilijk herstellen.”

In het kort... De 23-jarige studente Julie Van Espen werd in mei 2019 verkracht en vermoord door Steve Bakelmans (41). De verontwaardiging was groot, want Bakelmans was al tweemaal eerder veroordeeld voor verkrachting. De eerste keer was in 2004, de tweede keer in 2017. Bakelmans mocht op vrije voeten blijven in afwachting van een uitspraak in hoger beroep. De zaak werd echter op de lange baan geschoven: het dossier werd door het openbaar ministerie niet als prioritair beoordeeld en er was een tekort aan magistraten, waardoor de kamer die zijn zaak moest behandelen zelfs gesloten werd.

