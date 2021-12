Ouders van verongelukte kinderen zetten lege kinderkamers ‘te huur’ op booking.com

Schoten “Als je te snel rijdt, zie je minder”: nieuwe campagne tegen overdreven snelheid gestart op plaats waar Aïsha (15) twaalf jaar geleden het leven liet

Met een nieuwe campagne gericht op overdreven snelheid hopen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Vlaamse overheid en de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) bestuurders te overtuigen zich aan de maximum toegelaten snelheid te houden. “Ik hoop dat het helpt, want verantwoordelijkheid in het verkeer is zo belangrijk”, aldus Jente Wagemans (28), broer van Aïsha (15) die in 2009 overleed in Schoten.

3 oktober