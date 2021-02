Ouders van slachtoffer kruisboogmoord zijn teleurgesteld in justitie: “Bjorn is begraven op zijn 29ste verjaardag. Zijn moordenaar kan op zijn 29ste alweer vrijkomen”

Schouder aan schouder zaten ze in de assisenzaal in Brugge, afgelopen vrijdag. Blik op oneindig, hun enorme ontgoocheling verstopt achter hun mondmasker. Hans De Vrieze en Gudrun Vandeginste hadden gehoopt op levenslang voor de moordenaar van hun zoon Bjorn (28), maar de volksjury veroordeelde Jordy Vande Sompele (26) tot 18 jaar opsluiting. Vanaf mei 2024, dat is al binnen drie jaar, komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. “Is dat alles wat een mensenleven nog waard is?”, vroeg vader Hans zich af, voor hij rechtstond, zijn vrouw bij de hand nam en naar huis vertrok. Daar bliezen ze de kaars uit die op de schouw stond, naast de urne met de assen van hun zoon. “Het hele proces lang had die kaars gebrand, voor gerechtigheid voor Bjorn”, zegt mama Gudrun. “Maar die is er niet gekomen.”