Ouders van Natacha de Crombrugghe: “We zijn bang dat de echte klap nog moet komen”

WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolk­te en regenachti­ge start van de week met opvallend zachtere temperatu­ren, gedaan met sneeuwpret in de Oostkan­tons

De dag begint vandaag zwaarbewolkt en regenachtig, meldt het KMI. Later wordt het droger vanaf het zuiden met enkele opklaringen. In het noordwesten kan het nog regenen. De temperaturen zijn zoals aangekondigd veel zachter dan de voorbije dagen: vandaag liggen de maxima tussen 3 of 4 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Laag-België. De wind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 55 kilometer per uur.

9:11