Ouders van Loesje (7) na dodelijk ongeval: “Als de bestuurder het moeilijk heeft, mag hij ons bellen”

Een rijhuis in het centrum van de Antwerpse gemeente Schoten. Tegen het raam hangen twee tekeningen, waarop in regenboogkleuren de naam 'Loes' geschreven staat. Ernaast staat een kaars. Niemand weet wie die daar gezet heeft. Het is wellicht dezelfde mens die ze elke ochtend in alle vroegte komt aansteken. Begin deze week woonde in dit huis nog een vijfkoppig gezin: papa André, mama Nathalie en hun drie kinderen. Ella, acht jaar. Loesje, zeven jaar. Lenn, vier jaar. Vandaag zijn ze nog maar met z'n vieren. Loesje is er niet meer. Woensdag aangereden door een auto, toen ze met haar prachtige blauwe fiets op weg was naar school.