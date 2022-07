Ouders van kinderen met een speciale zorgnood zijn vaker arbeidsongeschikt

ONZE OPINIE. De fiscale hervorming van Van Peteghem lijkt eerder een belasting­ver­la­ging. Maar misschien is dat stiekem ook wel de bedoeling

De keren dat je van een minister nog eens een plan met een duidelijke visie leest en even droomt dat er misschien ooit nog eens fors hervormd wordt in dit land: het is helaas zeldzaam. De blauwdruk voor een brede fiscale hervorming waar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nu mee komt, is wat dat betreft een lichtpuntje. Toch is ook hier de financiering niet volledig duidelijk, schrijft politiek journalist Astrid Roelandt.

9:51