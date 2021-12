Ouders van Annick Van Uytsel wilden bewust geen zaak achter gesloten deuren: “Goed dat iedereen weet wat voor smeerlap het is”

De naam van Ronald Janssen spreken ze geen enkele keer uit. Ze hebben het over ‘hem’, ‘hij’ en ‘de andere’. De nu 50-jarige leraar uit Loksbergen kreeg in oktober 2011 na een vier weken durend assisenproces in Tongeren levenslang voor de moorden op zijn buurmeisje Shana Appeltans (18), haar vriend Kevin Paulus (22) en Annick Van Uytsel (18). De dochter van Eddy en Martine was volgens Janssen een toevallig slachtoffer. Hij sneed de fietsende studente in de nacht van 27 april 2007 de pas af met zijn blauwe camionette, duwde haar de berm in, knevelde haar handen met bruine plakband, plakte tape op haar mond en dwong haar in te stappen. Hij nam haar mee naar huis, sloeg haar de schedel in en hield haar lichaam een dag thuis. Hij dumpte het vervolgens in het kanaal. Het duurde bijna drie jaar voor Eddy en Martine wisten wie verantwoordelijk was voor de dood van hun dochter.