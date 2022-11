“Ouders staan machteloos als er iets met hun kindje in de crèche gebeurt”: vader getuigt over ‘horrorcrèche’

Geluksge­voel bij Vlamingen dit jaar opmerke­lijk verbeterd

Het geluksgevoel bij Vlamingen is opmerkelijk verbeterd in vergelijking met 2021, toen de coronapandemie ons leven nog meer in de greep hield. Dat blijkt uit de resultaten van een Covid-19-bevraging van Statistiek Vlaanderen bij ruim 3.700 Vlamingen.

17 november