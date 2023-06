Ouders Natacha de Crombrugghe hebben nog steeds geen zekerheid over haar doodsoorzaak: “In mijn hoofd is er nog een kleine kans dat ze is aangevallen”

De ouders van Natacha de Crombrugghe, de 28-jarige toeriste uit Linkebeek die in januari 2022 vermist raakte in Peru, hebben nog steeds geen zekerheid over haar doodsoorzaak. Het lichaam van De Crombrugghe werd in september in de Peruviaanse Colcarivier gevonden. Uit onderzoek bleek dat ze naar alle waarschijnlijkheid om het leven kwam na een val, maar daarover is nog altijd geen uitsluitsel. “In mijn hoofd is er nog steeds een kleine mogelijkheid dat ze is aangevallen en in de rivier is gegooid”, vertelt vader Eric bij ‘La Dernière Heure’.