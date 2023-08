Ouders Natacha de Crombrugghe (28) die stierf in Peru sluiten kwaad opzet niet uit: “In rivier gevallen of gegooid?”

In het huis van Eric en Sabine de Crombrugghe-Verhelst heerst na maanden eindelijk weer rust. De ouders van Natacha de Crombrugghe, de 28-jarige toeriste uit Linkebeek die in januari 2022 vermist raakte in Peru, beschrijven in een openhartig interview met HUMO de helse periode. “Toen werd bevestigd dat ze was gevonden, voelde ik me als een blaasbalg die langzaam leegliep.”

Wat gebeurde er met Natacha de Crombrugghe? Natacha de Crombrugghe (28) uit Linkebeek vertrok op 1 januari vanuit Brussel naar Lima, de hoofdstad van Peru, voor een reis van zes maanden door Latijns-Amerika. Op 24 januari wou ze een trektocht maken in de Colcakloof, een uitgestrekte kloof in het zuiden van Peru die vanwege de indrukwekkende natuur een toeristische trekpleister is. Na een zoektocht van meer dan acht maanden vonden vissers in september haar lichaam in de bedding van de Colcarivier, op 40 kilometer van waar ze was vertrokken.

Nadat vrienden al dagenlang niets gehoord hadden van Natacha − wat niet haar gewoonte was −, trokken haar ouders aan de alarmbel. De Belgische toeriste had bovendien nog een vliegtuigticket geboekt, maar bleek nooit te hebben ingecheckt.

De ouders vertrokken halsoverkop naar Peru. “We hebben tickets gekocht en wat kleren in koffers gegooid en we zijn vertrokken.”

Het skelet bleek nog vrijwel heel te zijn, terwijl het acht maanden in het water heeft gelegen Eric de Crombrugghe (vader Natacha)

Hun vastberadenheid in de zoektocht naar hun dochter zorgde ervoor dat het onderzoek nooit stilviel. “Op een bepaald moment zaten we vast: de politie weigerde een crimineel onderzoek te openen omdat ze bleven uitgaan van een gewone verdwijning. Er was geen lijk, zeiden ze, dus was er geen misdaad. Maar ze zóchten ook niet naar een lijk. Dus moesten we wel zelf iets doen”. Met behulp van de ambassade werd er een volledig nieuw misdaadonderzoek geopend.

KIJK. Stierf Natacha de Crombrugghe door een klap op het hoofd?

Na maanden onwetendheid werd Natacha in september dood teruggevonden. Een groep vissers merkte een skelet op. “Toen werd bevestigd dat ze was gevonden, voelde ik me als een blaasbalg die langzaam leegliep”, aldus mama Sabine. Haar lichaam werd gevonden op zo’n 40 kilometer stroomafwaarts van de brug die ze had moeten oversteken tijdens haar trektocht. De ouders zijn niet naar de plek geweest, maar zagen het skelet van hun dochter op foto. “Het skelet bleek nog vrijwel heel te zijn, terwijl het acht maanden in het water heeft gelegen”, aldus de vader die werkzaam is in een begrafenisonderneming.

Doordat het skelet vrijwel heel bleek te zijn, sluiten de ouders van Natacha kwaad opzet niet uit. “Misschien is ze geen 40 kilometer meegesleurd maar is ze van een andere brug gegooid, dichter bij de vindplaats.” Vader Eric blijft met veel vragen zitten. “Het uur waarop Natacha vertrok bijvoorbeeld: alle rugzaktoeristen in het dorp zeiden ons dat het de gewoonte was vanaf halfzes op pad te gaan, na het ontbijt. Waarom zou Natacha er dan om vijf uur al op uit zijn getrokken, zonder ontbijt? Op dat uur zijn er nog geen backpackers op de been, maar wel boeren: waarom heeft niemand haar gezien?”

Het onderzoek is nog niet afgesloten. De politie van Lima besloot te wachten tot februari om dezelfde weersomstandigheden te hebben als een jaar eerder. De situatie van Natacha werd nagebootst om na te gaan hoe ver een lichaam kan worden meegesleurd, al wachten de ouders nog steeds op de resultaten − die normaal in maart bezorgd gingen worden − van het onderzoek.

Grote familiereis naar Peru

Het geld dat Natacha had gespaard voor haar reis in Zuid-Amerika, hebben de ouders al die tijd op een rekening laten staan. “In plaats van dat te verdelen onder haar drie broers, hebben we besloten om er een grote familiereis van te maken.” De familie wil van de gelegenheid gebruikmaken om de mensen in Cabanaconde nog eens te bedanken voor hun inzet en hun Peruviaanse vrienden terugzien die ze intussen hebben gemaakt. “De trektocht die Natacha wilde doen, zullen we overdoen met de jongens. We gaan naar de plaats waar ze vermoedelijk in de rivier is gevallen om er een kleine ceremonie te houden.” De familie hoopt met deze reis een heel moeilijke periode te kunnen afsluiten.

Volledig scherm De ouders van Natacha vertrokken halsoverkop naar Peru. Hun vastberadenheid in de zoektocht naar hun dochter zorgde ervoor dat het onderzoek nooit stilviel. © RV

KIJK OOK. Natacha de Crombrugghe kreeg gedenkplaat in Peru