Ouders hebben recht op klein verlet als minderjarig kind gevaccineerd moet worden

Vermoeid­heid, ongerust­heid, frustratie... vierde golf hakt er zwaar in bij ziekenhui­zen: “Wij zitten op ons tandvlees”

De intensieve afdelingen van onze ziekenhuizen hebben in opdracht van de overheid een kwart van hun bedden voor coronapatiënten gereserveerd, en steeds meer van die bedden raken gevuld. Of dit het begin is van een golf of van een golfje, kan niemand met zekerheid zeggen. Maar dat de ziekenhuizen kreunen, staat vast. Het personeel is moe, want voor hen ligt de werkdruk al sinds maart 2020 ononderbroken hoger dan normaal. In de periodes waarin corona zich iets koester hield, moesten zij de uitgestelde behandelingen en consultaties inhalen. We gingen de temperatuur meten in het UZ Leuven, campus Gasthuisberg. “Wij zijn geen harmonica’s die je zomaar kan blijven uitrekken.”

20:16