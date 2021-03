Ouders getuigen: “We hebben geen invloed op hoe de maatschappij naar onze kinderen kijkt, maar wel op hoe ze naar zichzelf kijken”

Van Quickenbor­ne over Operatie Sky: “Link tussen­ onder­wereld en bovenwe­reld is akelig groot”

13 maart Na de arrestatie van twee advocaten en een politieman in het grote drugsonderzoek Operatie Sky denkt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dat er nog meer banden zullen blijken tussen de georganiseerde misdaad en de legale economie. "Het zou me niet verwonderen als er ook mensen van justitie in ­betrokken zijn", zegt hij in een ­interview met Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.