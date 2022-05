Ouders getuigen over vermiste Natacha de Crombrugghe: “Afschuwelijk, het is een echte nachtmerrie”

Zomers warm met temperatu­ren tot 28 graden vandaag, kans op onweer neemt toe

Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af vandaag. Er is een kleine kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima in het binnenland variëren van 24 tot 28 graden, aan zee is het iets frisser met 20 graden. De komende dagen is er een grote kans op regen- of onweersbuien, zo waarschuwen het KMI en NoodweerBenelux. In het weekend wordt het gevoelig frisser.

18 mei