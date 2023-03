Ouders en broer Sanda Dia krijgen het woord op allerlaatste procesdag tegen 18 Reuzegommers: wat gebeurt er daarna?

Crevits investeert in zij-instromers om personeels­te­kort in de zorg te verhelpen

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) trekt vanaf 1 april 23 miljoen euro uit voor zij-instromers om tegemoet te komen aan het personeelstekort in de zorg. Dat heeft de minister zondag gezegd bij een bezoek aan Dominiek Savio in Hooglede in het kader van de 'Dag van de Zorg'. Het geld moet dienen om mensen via zij-instroom te begeleiden naar een job in de sector.