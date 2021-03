Ouder dan 12? Dan mag je in paasvakantie op trein naar toeristische bestemming enkel aan raam zitten

“Ik heb contact opgenomen met de NMBS, die met de steun van de federale politie de nodige maatregelen zal nemen”, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Ik wil alle treinreizigers vragen begrip te tonen voor de treinbegeleiders die deze maatregel moeten laten naleven. Reizen met de trein mag uiteraard nog altijd”, aldus Gilkinet. “Voor wie wil wandelen of frisse lucht nodig heeft, is de trein een prima manier om nieuwe regio's te ontdekken. Het is belangrijk dat we zorg dragen voor ons fysieke en mentale welzijn.”

Reizigersstromen

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en de kustburgemeesters zijn al langer kritisch over de drukte op de treinen naar zee. Ze reageren dan ook tevreden met de verstrenging van het Overlegcomité. “Een goede eerste stap”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Het is jammer dat het zo lang moest duren en dat we eerst moesten dreigen met gerechtelijke stappen.”

Maandag is er nog overleg gepland met enkele kustburgemeesters, de gouverneur, de betrokken kabinetten en de NMBS. “We zullen opnieuw om duidelijkheid vragen omtrent reizigersstromen. De nieuwe regel is een eerste stap, maar er moeten er nog volgen. De regel moet worden gecontroleerd en ook de drukte in stations en op perrons moet worden gemonitord”, aldus Decaluwé.

Ook burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vindt het een goede maatregel. “De maatregel zal ervoor zorgen dat er een drastische vermindering komt van het aantal reizigers op de treinen. We zijn tevreden, maar ik blijf vragende partij voor een aanmeldingssysteem voor treinen. Dat zal ik maandag op het overleg ook aankaarten”, aldus Tommelein.

Vatbaar voor discussie

Bij reizigersvereniging Trein Tram Bus wekt de maatregel verbazing op. “We begrijpen dat men aan ‘crowd control’ wil doen, maar tot dusver is uit onderzoek in binnen- en buitenland gebleken dat het openbaar vervoer absoluut geen grote bron van verspreiding is”, zegt voorzitter Stefan Stynen. “Iedereen moet al met een mondmasker reizen en we stellen vast dat die verplichting behoorlijk goed nageleefd wordt.”

Ook stelt de voorzitter zich vragen over de uitwerking van de regeling rond toeristische bestemmingen. “Wat is een toeristische bestemming? Dat is zeer vaag. Een trein richting Genk stopt bijvoorbeeld ook in Bokrijk. Is iedereen op de trein tussen Gent en Brussel, want die komt uit die richting, dan ook onderweg naar een toeristische bestemming? “

Al erkent Stynen ook dat de regeringen waarschijnlijk op de treinen richting de kust doelen. “Maar dit blijft erg vaag en vatbaar voor discussie.” Ook bereik je niet noodzakelijk de beste spreiding van passagiers door iedereen aan het raam te zetten, besluit hij.