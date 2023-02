Oud-rijkswachter Robert Beijer geland in België, gerecht wil hem verhoren over Bende van Nijvel

EXCLUSIEF. Een dag in het spoor van Marc Coucke: “Na de middag doet hij zijn inbox open en zegt hij dat hij tijdens zijn speech in Pairi Daiza een kusthotel heeft gekocht”

Maar natuurlijk komt Kolonel Mops nog uit zijn kot. Met eigen ogen gezien tijdens een dag in het spoor van de man die eigenlijk onnavolgbaar is. Marc Coucke (58) over (58), over ‘zijn’ mooiste dierenpark van Europa, over de ‘grootste zever’ die ze over Anderlecht schrijven, over het hotel in Blankenberge dat hij vrijdag terloops kocht. En over tegen het been geplast worden, maar niet dat van hem, hoor. “Samen met de dames van de kostuums had ik iets voorzien in het pak waardoor ik mijn pootje kon opheffen en dan zou er echt water uitkomen tegen het been van Jens Dendoncker. Jammer hé?”