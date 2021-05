Oud-militair legt uit waarom hij afzakte naar La Boum 2: “We moeten terug beginnen leven”

Conner Rousseau herhaalt pleidooi voor loonopslag en pleit voor minimumbe­las­ting multinatio­nals

30 april Vooruit-voorzitter Conner Rousseau blijft erbij dat werknemers in sectoren die een goed jaar achter de rug hebben meer moeten krijgen dan enkel de afgesproken loonopslag van 0,4 procent bovenop de index. Zoniet kan het voor hem niet dat aandeelhouders dividenden opstrijken. Dat zegt hij vrijdag in zijn toespraak naar aanleiding van 1 mei. Hij breekt daarin ook een lans voor investeringen in gezondheidszorg en onderwijs en sluit zich aan bij het pleidooi van Amerikaans president Joe Biden voor een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven.