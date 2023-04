Oud-lid luchthavenpolitie over gedwongen repatriëringen: “Sommigen verzetten zich met hand en tand, maar trakteren daarna op een drankje”

Peter leeft al negen jaar in extra tijd. “In 2014 zei de dokter: u hebt nog drie maanden, meneer”

In 2012 kreeg Peter Deruyter (58) een doodvonnis: hij had een longziekte waar hij nooit nog van zou genezen. Meer dan veertig keer lag Peter intussen in het ziekenhuis. Negen jaar geleden gaven artsen hem nog drie maanden. Toch blijft hij miraculeus overleven. “Eén keer stond zelfs alles klaar voor m’n euthanasie. Maar die ochtend was ik plots weer beter.”