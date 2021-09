(Oud)-leden over hun schachtenverkoop: "Kan je het bedenken, dan is het wellicht ooit aan een schacht gevraagd”

Verpleeg­kun­di­gen intensieve zorg UZ Brussel uiten frustra­ties in open brief: “Vierde golf had vermeden kunnen worden”

15 september De verpleegkundigen intensieve zorg van het UZ Brussel zijn het beu: "Wij zijn moe en boos!", schrijven ze neer in open brief. De vierde coronagolf is er te veel aan, want voor de verpleegkundigen is de grens van het redelijke al lang overschreden.