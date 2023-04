Oud-Kamervoorzitter Charles-Ferdinand Nothomb overleden op 86-jarige leeftijd

De voormalige Waalse politicus Charles-Ferdinand Nothomb is overleden op 86-jarige leeftijd. Dat werd bevestigd aan onze redactie. De christendemocraat was zo’n vier decennia actief in de Belgische politiek. Hij was onder andere voorzitter van de PSC en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Geboren op 3 mei 1936 was hij de jongste van de dertien kinderen van de katholieke senator en dichter Pierre Nothomb. Hij was ook de oom van Patrick Nothomb, de vader van schrijfster Amélie Nothomb. Charles-Ferdinand was al op zeer jonge leeftijd actief in de politiek.

Federaal België

Hij was ervan overtuigd dat de Walen de economische hefbomen moesten decentraliseren en nam zo deel aan het federaliseren van de Belgische instellingen. Hij had liever een staatsstructuur georganiseerd op provinciale dan op gemeenschapsbasis.

Hij is een van de weinige Waalse parlementariërs die alle staatshervormingen heeft goedgekeurd. In 1992 en ‘93 steunde hij zonder veel enthousiasme de voltooiing van het Belgische federalisme.

Heizeldrama

Nothomb zetelde in de Senaat en verschillende regionale raden in Franstalig België. Tussen 1968 en 1995 zetelde hij af en aan in de Kamer, waarvan hij ook een tijdlang voorzitter was. Gedurende het grootste deel van de jaren 70 was hij partijvoorzitter van de christendemocratische PSC, dat ondertussen als Les Engagés door het leven gaat.

In de jaren 80 was de man minister van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken. In die tweede functie weigerde hij politieke verantwoordelijkheid te nemen voor het Heizeldrama van 1985. Toen kwam 39 mensen om het leven tijdens de finale van de Europacup tussen Liverpool en Juventus. Uiteindelijk zal de regering-Martens V toch overgaan tot vervroegde verkiezingen.

Nadat hij in 1995 stopt als Kamervoorzitter, zetelt hij nog enkele jaren in de Senaat. Hij werd in ‘95 ook minister van Staat. Eind jaren 90 was hij ook ruim twee jaar nog voorzitter van PSC. In 2000 neemt hij afscheid van de actieve politiek en zijn mandaten als professor van de universiteiten van Leuven en Bergen.

Op kot op 76-jarige leeftijd

Hij springt daarna nog tweemaal in het oog. In 2012 gaat hij op kot om een diploma Filosofie te behalen aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Hij huurde zelfs een kot, samen met zijn vrouw Michèle.

Zijn naam wordt ook genoemd in het dossier van de onwettige pensioenextra’s voor voormalige Kamervoorzitters. Zo zou hij 384.669 euro bruto extra hebben gekregen, blijkt uit documenten die onze redactie vorige maand kon inkijken.

