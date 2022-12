Oud-journalist Karel Anthierens (87) overleden

Karel Anthierens, die veertig jaar lang als journalist en hoofdredacteur aan de slag was bij verschillende mediatitels, is vandaag overleden. Dat maakte zijn familie donderdagnamiddag bekend. Hij werd 87 jaar.

Nadat hij in 1957 als redacteur begon bij De Periscoop, ging Anthierens nog aan de slag bij verschillende Vlaamse tijdschriften tot hij drie jaar later bij weekblad Humo terechtkwam, waar zijn broer hoofdredacteur was. Later zou hij die rol ook nog overnemen totdat Guy Mortier het roer overnam in 1969. Anthierens werkte daarna ook nog voor onder meer Het Laatste Nieuws, Knack en Panorama, waar hij tien jaar lang hoofdredacteur was.

Eerder dit jaar verscheen zijn boek ‘Gedane Zaken’, waarin hij zijn journalistieke carrière - verdeeld over zeventien kranten- en weekbladen - uitgebreid beschrijft. Dat jobhoppen levert hem op de kaft van het boek de titel ‘zwerfkei in de Vlaamse journalistiek’ op. Hij begon aan het boek tijdens een verblijf van twee maanden in het ziekenhuis, vertelde hij in april aan de Brusselse nieuwssite Bruzz. “Mijn zoon installeerde daar een computer in mijn kamer. Ik ben beginnen te schrijven. De ene herinnering bracht de andere mee. Van De Periscoop in 1957, tot Brussel Deze Week (nu Bruzz, red.) in 1997.”

Anthierens was onder meer ook stichter en organisator van de cartoonprijs Press Cartoon Belgium en het Europese broertje Press Cartoon Europe.

Karel Anthierens kwam uit een gezin met twaalf kinderen. Zijn broers Johan en Jef Anthierens - ondertussen ook beide overleden - waren ook allebei bekende journalisten. “Anders dan zijn wat meer flamboyante broer (Johan) zou Karel eerder achter de schermen - als een sturende en organiserende kracht - zijn stempel drukken op het Vlaamse perslandschap. Zo bracht hij zielloze of ingedutte tijdschriften en kranten weer tot leven en groeide hij uit tot wellicht de belangrijkste bladenmaker van zijn generatie”, zo schreef de nieuwssite Apache onlangs nog in een artikel over het boek ‘Gedane zaken’.