Oud-burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Jean Demannez (72) overleden

Belasting­dienst binnenkort bereikbaar via Teams

Wie met vragen zit over een erfenisaangifte, de verkeersbelasting of de verschuldigde onroerende voorheffing, kan die binnenkort aan de belastingdienst stellen via een online videogesprek. Dat kondigt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) aan.

1 december