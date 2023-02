Orpea sluit 3 rusthuizen in Vlaanderen, 7 in Brussel

In Brussel is een bijzondere ondernemingsraad bezig bij Orpea, de groep die 24 rusthuizen in Vlaanderen uitbaat. Orpea lag de laatste jaren onder vuur wegens problemen in de rusthuizen en grote schulden. Op de ondernemingsraad werd meegedeeld dat Orpea 3 rusthuizen wil sluiten in Vlaanderen en 7 in Brussel. Dat heeft HLN vernomen uit goede bron.

In Vlaanderen wil Orpea dus drie rusthuizen sluiten. Het gaat om de woonzorgcentra Park Lane in Antwerpen, ‘t Bisschoppenhofke in Deurne en Zennehart in Alsemberg. Eerder sloot de Vlaamse Zorginspectie al het luxe woonzorgcentrum Park Lane na heel wat klachten en problemen met veiligheid en personeelstekort.

Volledig scherm Park Lane rusthuis (Orpea groep) in Antwerpen. © RV

Orpea kampt al langer met financiële problemen. Op de ondernemingsraad werd de situatie nog eens geschetst. De bezettingsgraad van de rusthuis is te laag, de huurprijzen in veel gevallen te hoog. Ook de personeelskost is te hoog voor de groep. Veel woonzorgcentra zijn gevestigd in oude gebouwen waar dringend investeringen moeten gebeuren. Dertig procent van de gebouwen zijn ouder dan 25 jaar. Orpea zou bestaande woonzorgcentra willen hergroeperen in nieuwere gebouwen. Een aantal van oudere rusthuizen zouden daarom moeten sluiten.

Wat de sluiting van die drie woonzorgcentra in Vlaanderen nu precies betekent voor de bewoners, is niet meteen duidelijk. Volgens Orpea zal er nu snel een dialoog opgestart worden om de werkgelegenheid te behouden. Bewoners zouden hopelijk in mei moeten kunnen verhuizen naar andere woonzorgcentra. De hele ‘hergroepering' zou in juni moeten afgerond zijn.

