Organisators op zoek naar alternatief voor grote schermen tijdens het EK

Lachaert heeft moeite om nog te geloven dat El Kaouakibi onschuldig is: “Lijkt me heel moeilijk om sommige stukken te beantwoor­den”

19:32 Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vindt het moeilijk om nog te geloven dat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi onschuldig is. Dat laat hij donderdag verstaan in een interview met VTM NIEUWS. Lachaert heeft El Kaouakibi sinds eergisteren niet meer gehoord, hoewel hij had gevraagd om snel antwoorden te krijgen op de onthullingen over onder meer het doorsluizen van subsidies naar persoonlijke vennootschappen.