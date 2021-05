Organisator La Boum Test reageert op afblazen event: “Uitgesteld naar dag met beter weer”

"We geven op... we gooien de handdoek in de ring ten aanzien van zo veel onbegrip en haat na alles wat we voor de zaak hebben opgeofferd. (...) Het is gedaan met L'ABÎME, lang leve LA BOUM !", schreef het collectief gisteren nog op Facebook.

Uitgesteld

Dat de politie geen toestemming had gegeven voor het testevent, speelde geen rol in de beslissing, meent Monfort. “Wij hebben nooit de gewoonte gehad om te wachten op toestemming. We hadden het nu wel gevraagd omdat de minister (van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, red.) ons gezegd had dat we het de eerste keer niet hadden gevraagd. Deze keer deden we dat wel, maar blijkbaar was dat dan toch voor niets”, aldus Monfort.