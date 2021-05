Organisator La Boum 2: “Geweld is begonnen toen politie is tussengekomen”

Emotionele Herbert Flack over Aspe: “Misschien niet dé grote literatuur, maar dat gaf hem de kick om verder te doen”

6:15 Het onverwachte overlijden van Pieter Aspe (68) komt hard aan bij zijn collega’s en vrienden. Zo ook bij Herbert Flack, de acteur die jaren de rol van hoofdinspecteur Van In vertolkte in de tv-serie ‘Aspe’. In VTM Nieuws vertelt hij over het verlies van zijn vriend.