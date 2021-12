Organisaties dringen aan op betere controle Vlaamse wapenexport: “Deel komt terecht in conflictgebieden”

Vindt proces Julie Van Espen achter gesloten deuren plaats? Openbaar Ministerie en verdedi­ging verzetten zich niet

Ruim twee jaar nadat Julie Van Espen vermoord werd aan het Albertkanaal start haar proces in Antwerpen. De 22-jarige was toen met haar fiets onderweg naar haar vriendinnen. Onderweg werd ze echter verkracht en om het leven gebracht. De eerste knoop die nu doorgehakt moet worden, is of het proces achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Het openbaar ministerie en de verdediging van beschuldigde Steve Bakelmans (41) hebben alvast geen bezwaar.

13 december