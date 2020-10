Organisatie en virologen roepen op om Ronde van Vlaanderen met eigen bubbel te volgen: “Denk niet: ‘We gaan er nog eens van profiteren dit weekend’”

Dat de Vlaamse Ardennen zondag verboden gebied zijn, is ondertussen wel duidelijk. De Oude Kwaremont of de Paterberg? Onmogelijk dat je op de flanken geraakt. Nu geen kat meer achter de nadars zal staan, supporteren we zondag massaal vanuit onze zetel voor Van Aert en co. Een gezellige lentedag die anders - toen voorjaarsklassiekers nog in het voorjaar vielen - vrienden en familie op de been bracht voor een brunch terwijl de ploegvoorstelling op televisie speelde, voor koffie en taart bij het ingaan van de finale, voor pintjes tijdens het nakaarten. Maar laat de huiskamer nu net de plek zijn waar het virus zich gewillig overdraagt. Voor wie voor zondagmorgen al croissants voor de hele vriendenkliek had besteld: zeg ze af. “Het is niet het moment om dit weekend nog grote plannen te maken”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht.