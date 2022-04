Organisatie Duurzame Energie vreest voor faillissementengolf door afschaffing groenestroomcertificaten

De ODE wijst er echter op dat daardoor een honderdtal kleine en grote bedrijven over de kop dreigen te gaan, met zeshonderd projecten. Dat is ongeveer de helft van de geviseerde investeerders. Daarnaast dreigen toekomstige groene investeringen in Vlaanderen afgeremd te worden, zegt ODE, dat in februari een bevraging organiseerde met 45 respondenten.

Investeringen afgeblazen

Zes op de tien respondenten antwoordden ook dat ze minder zullen investeren in Vlaanderen. Een bijna even groot aantal zegt projecten te zullen schrappen. Zeven op de tien zeggen dat hun bedrijf of bedrijven in gevaar zijn. ODE benadrukt dat niet alleen commerciële projecten in gevaar zijn, maar dat ook bijvoorbeeld scholen, lokale besturen of landbouwers die geïnvesteerd hebben in de klappen delen.