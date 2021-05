Orde van Vlaamse Balies ontstemd over politie-afluistering van gesprekken tussen advocaten en cliënten

Opnieuw vaccinatie­winst: centra halen ook bij Johnson & Johnson zes dosissen uit flesje van vijf

Hoewel de leveringen voorlopig nog erg beperkt blijven, valt er toch ook wat goed nieuws te rapen van het Johnson & Johnson-front in de vaccinatiecampagne. Na de vaccins van de andere producenten kunnen nu ook daar meer dosissen uit een flacon gehaald worden. Met zes dosissen in plaats van de officiële vijf betekent dat opnieuw een winst van 20 procent. Voor de vier producenten samen zullen we in drie maanden tijd zo 1,9 miljoen vaccins extra kunnen zetten.