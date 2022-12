Orde der Artsen trekt aan de alarmbel: “Dit jaar al bijna zeventig meldingen van agressie tegen dokters”

ANTWERPEN Jonge bestuurder zonder rijbewijs rijdt onder invloed van drugs rond in gestolen auto

Een gestolen auto uit Lier kon zaterdag door de politie onderschept worden in Antwerpen. De jonge bestuurder was niet enkel onder invloed van drugs, hij had ook helemaal geen rijbewijs. Hij werd gearresteerd, net zoals de andere drie inzittenden van de wagen. De politie vond nog cannabis en vuurwerk in het voertuig.

25 december