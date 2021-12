Orange Belgium neemt 75 procent min één aandeel van VOO over

Telecomoperator Orange Belgium heeft een overeenkomst ondertekend met de Luikse intercommunale Nethys rond de overname van VOO, eigenaar van het kabelnetwerk in Wallonië en Brussel. Orange neemt 75 procent min één aandeel over van het Waalse telecombedrijf.

Orange en Nethys waren een maand geleden al exclusieve onderhandelingen opgestart. Eerder deze week zette de raad van bestuur van moedermaatschappij Enodia het licht op groen voor de overname. De transactie waardeert VOO op 1,8 miljard euro (voor 100 procent van het kapitaal).

Nationale convergentie

Voor Orange Belgium betekent deze overname “een belangrijke stap voorwaarts in de nationale convergentiestrategie”, zegt het bedrijf in een persbericht. De overname moet wel nog de goedkeuring krijgen van de autoriteiten, waaronder de Europese Commissie. Die goedkeuring wordt volgend jaar verwacht. Tot de transactie is afgerond, blijven beide bedrijven los van elkaar opereren. VOO is eigenaar van het kabelnetwerk in Wallonië en Brussel. Het bedrijf biedt vaste en mobiele telefonie aan, naast breedbandinternet en televisiediensten.

Modernisering

Orange Belgium gaat investeren in VOO, onder meer in de modernisering van de kabels en de uitrol van glasvezel. Het telecombedrijf wijst ook op de voordelen voor de concurrentie in Wallonië en Brussel en op de aantrekkelijke perspectieven voor de werknemers. Orange gaat zich inzetten voor de ontwikkeling van WBCC, het callcenter van VOO, en is van plan BeTV te versterken, luidt het. Er zijn ook synergievoordelen, voornamelijk omdat VOO het gsm-netwerk van Orange gebruikte voor zijn telefoniediensten.

Nethys behoudt een minderheidsparticipatie in VOO. Orange biedt de intercommunale nu de mogelijkheid om die participatie om te zetten in aandelen Orange Belgium “om de ontwikkeling van VOO en Orange Belgium veilig te stellen via een verdere integratie tussen de twee bedrijven”, klinkt het vrijdag.