Opvangcentra Rode Kruis-Vlaanderen vingen in 2022 bijna 25.000 mensen op

Op 31 december 2022 telde Rode Kruis-Vlaanderen 22 opvangcentra. Twee ervan zijn voorbehouden voor Oekraïense vluchtelingen. De overige worden gebruikt om verzoekers van internationale bescherming minstens één nacht onderdak te bieden. Heel wat Oekraïense vluchtelingen die opvang wilden in ons land, moesten via transitcentrum Ariane in Sint-Lambrechts-Woluwe passeren. Daar werden 10.453 mensen geregistreerd alvorens ze opvang vonden in een ander centrum of zelf voor hun opvang konden instaan bij familie of vrienden of door een woning te huren. Een beperkt deel van de binnenkomende Oekraïners zit vandaag in een collectieve opvangfaciliteit zoals de nooddorpen in Mechelen of Antwerpen. Enkel het nooddorp in Mechelen wordt overigens uitgebaat door RKV.