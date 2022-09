Opvallende toevloed asielzoekers uit Burundi

De instroom van Burundese asielzoekers is de voorbije maanden fors toegenomen. Met zowat 300 aanvragen per maand stond het Afrikaanse land in augustus in de top vijf van herkomstlanden. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) gezegd in de Kamer. Over die plotse toestroom heeft ze al contact gehad met de ambassadeur van Servië, waarlangs de Burundezen vaak Europa binnentrekken.

Dat ons land de laatste maanden kampt met een forse toestroom van asielzoekers, is geen geheim. Het aantal asielaanvragen bedroeg vorig jaar 25.970, terwijl ons land dit jaar al boven de 24.000 aanvragen zit. In augustus was sprake van 3.529 aanvragen, tegenover ongeveer 3.000 in juni en juli. Dat zijn hogere cijfers per inwoner dan Nederland en Duitsland. De Oekraïners horen daar niet bij, want zij hebben een andere status.

Een opvallende nieuwkomer in de herkomstlanden is Burundi. De aankomst van zowat 300 Burundezen per maand weegt op de cijfers, benadrukte de staatssecretaris. Volgens haar reizen ze veelal visumvrij naar Servië, van waaruit ze “irregulier” verschillende grenzen oversteken binnen de Europese Unie om dan een asielverzoek in te dienen. Tachtig procent doet dat in België. In september zien de diensten overigens een stijging van het aantal Turkse Koerden.

Veiligheidssituatie

Jan Briers (CD&V) riep op naar de veiligheidssituatie in Burundi te kijken als oorzaak. “Op elke hoek van de straat staan daar militairen.” Samen met Tim Vandenput (Open Vld) drong hij er bij de staatssecretaris op aan contact op te nemen met Servië om die situatie aan te kaarten. Dat is intussen gebeurd. Een steeds groter deel blijkt ook geen Eurodac-hit te hebben. Dat betekent dat ze nog niet in een andere lidstaat geregistreerd werden, terwijl we weten dat ze niet allemaal met het vliegtuig naar hier gekomen zijn, aldus de staatssecretaris.

Die gestegen instroom heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de opvang. Momenteel zit ons land aan 31.544 plaatsen. Dat is het hoogste aantal sinds 2016, toen ons land was geconfronteerd met een historische piek in de aanvragen. Sinds de zomer van 2021 is het aantal plaatsen netto toegenomen met 4.280 plaatsen, maar dat blijkt niet voldoende om voor iedereen opvang te voorzien.

“Ik doe er alles aan om niemand op straat te laten”, verzekerde de Moor. “Wanneer zal dat wel kunnen?”, wilde Greet Daems (PVDA) weten. “Zo snel mogelijk”, reageerde de staatssecretaris. “Ik heb geen glazen bol. Asiel is geen exacte wetenschap.”

Volledig scherm Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. © BELGA

Extra plaatsen

De Moor werkt onder meer met Defensie aan extra plaatsen, maar wil via de steden en gemeenten ook werk maken van bijkomende Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s), waarvoor federale steun wordt voorzien voor de opstartfase. “Dit is geen verplicht spreidingsplan”, benadrukte ze. Ook komt er binnenkort een nieuwe openbare aanbesteding voor de samenwerking met private partners. Opvang op hotel of terugkeerplaatsen inzetten voor reguliere opvang is volgens haar geen optie.

Behalve de opvang wil de staatssecretaris de crisis aanpakken via de instroom en de uitstroom. Ze mikt op een toename van het aantal beslissingen door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) naar 2.200 tot 2.500 per maand, terwijl het tussen januari en mei om gemiddeld 1.600 beslissingen ging. Het aantal personeelsleden bij het commissariaat steeg deze legislatuur al van 387 naar 507, en daar komen er op korte termijn nog 70 bij.

Binnenkort trekt de staatssecretaris op ontradingsmissie naar Egypte. Dat geldt vandaag als een belangrijk transitland voor asielzoekers.