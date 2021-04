Opvallende drukte in dierenpark Pairi Daiza

Parket onderzoekt videobeel­den van jongeren die feestje bouwen op de trein: “Respect­loos en onveilig”

17:37 Er zijn beelden opgedoken van enkele tientallen jongeren die een feestje bouwden op een trein. Te zien is hoe ze staan te dansen en te zingen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Ze doen dat verspreid over meerdere coupés en sommige springen daarbij op de banken. Van een veilige afstand is er geen sprake en lang niet iedereen draagt een mondmasker. De spoorwegpolitie heeft een proces-verbaal opgesteld, het is nu aan het parket van Nijvel om er gevolg aan te geven.