Opvallend voorstel Open Vld: "Hoe langer regeringsvorming duurt, hoe minder ministers in lopende zaken mogen verdienen”

ONZE OPINIE. “Onze politici zijn niet te duur, we hebben er vooral te veel”

“Uiteraard moet het schandaal rond de pensioenextra’s nu tot op het bot uitgezocht”, schrijft Dimitri Antonissen. “Maar de zaak mist nog een belangrijke nuance: veel meer dan wat we hen betalen, is de hoeveelheid politici die we hebben het échte probleem. Iemand die gedreven en slim het land en onze toekomst in de juiste plooi wil leggen, is elke euro waard. Alleen: België telt maar liefst 473 parlementsleden.”