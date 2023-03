Opvallend: Vlaams minister van Landbouw Brouns wordt lid van Facebookpagina Vlaamse BoerBurgerBelangen

ONZE OPINIE. “We verspelen te veel talent, we raken te veel mensen kwijt die bewust voor het onderwijs kozen”

“Nood breekt dus wet. Liever een leerkracht dan geen. Zelfs al is het er één zonder pedagogische opleiding. Maar dat is een noodoplossing”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “De uitdaging ligt bij de leerkrachten zelf. Meer dan een derde van de beginnende leerkrachten gooit de handdoek in de ring binnen de vijf jaar. We raken te veel mensen kwijt die bewust voor het onderwijs kozen.”