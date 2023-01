Opvallend meer neusklachten door cocaïnegebruik: “Wekelijks meerdere patiënten”

Cocaïne wordt vrijwel altijd gesnoven. Het witte poeder wordt doorgaans in een ‘lijntje’ gelegd en direct in de neus of via een kokertje of bankbiljet opgesnoven. De cocaïne vermengt zich met het neusslijmvlies en komt zo in de bloedvaten terecht. Het stimulerende effect op de hersenen komt na enkele minuten en houdt ongeveer een half uur aan.