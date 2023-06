Opvallend meer bestuurders dronken achter het stuur betrapt tijdens grote politieactie afgelopen weekend

PORTRET. Emma Meesseman (30), basketbal­ster met hoorappa­raat en een bovenna­tuur­lijk inzicht op het veld

Met een driepunter deed Emma Meesseman (30) de bloedstollende EK-finale in de laatste tien minuten kantelen. In de herhaling van dat fantastische keerpunt zag u in een flits misschien ook wel de hoorapparaatjes van onze Belgische frontvrouw. Een portret van een ster die van wat een nadeel had kunnen zijn, haar voordeel maakte.