Opvallend geval van verkeersagressie op E40 richting Brussel: “Zie hem doen, dat gaat accidenten geven!”

Groen trekt aan alarmbel over "crisis in de kinderop­vang"

5:43 Oppositiepartij Groen luidt de alarmbel over de situatie in de Vlaamse kinderopvang. Volgens parlementslid Celia Groothedde is de sector in crisis en moet de Vlaamse regering dringend bijsturen. Dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nu ook kinderbegeleiders wil inschakelen in de kleuterklas, is misschien goed voor de kleuterscholen. "Maar voor de kinderopvang kon dit op geen slechter moment komen", zegt Groothedde.