Opticiens en verfwinkels, nog discussie over hondenkapsalons: ook deze zaken mogen toch openblijven tijdens de lockdown

De lockdown voor de handel is minder strikt dan in maart. Er worden steeds meer uitzonderingen duidelijk. Maandag raakte onder meer bekend dat ook opticiens en gehoorcentra mogen openen. En in tegenstelling tot hun baasjes, kunnen honden misschien wél nog naar de kapper. Al is daar nog serieuze discussie over tussen federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

De lijst van zaken die wel open mogen tijdens de verstrengde lockdown die maandag van start is gegaan, is een stuk langer dan in het voorjaar. Eerder raakte al bekend dat er deze keer uitzonderingen op de sluitingsplicht zijn gemaakt voor onder meer bloemisten, boekenwinkels, winkels met schrijf- en papierwaren en telecomwinkels.

Verfwinkels

De lijst wordt soms ook ruimer geïnterpreteerd. Zo mogen niet enkel doe-het-zelfzaken maar ook verfwinkels open, leert een navraag bij de Federale Overheidsdienst Economie maandag. De speciaalzaken voor gordijnen vallen dan weer niet onder de uitzondering die werd gemaakt voor stoffenwinkels.

Wasserettes en droogkuis

Sommige dienstverleners, zoals wasserettes en de droogkuis, mogen hun deuren nog open houden. Andere mogen niet: een vastgoedmakelaar mag geen huisbezoeken organiseren en ook de carwash moet dicht blijven.

Opticiens en gehoorcentra

Opticiens en gehoorcentra mogen toch gewoon openblijven, bevestigde de FOD Economie intussen, nadat eerst gemeld werd dat opticiens enkel klanten zouden mogen ontvangen voor dringende zaken. “Aangezien zij medische hulpmiddelen aanbieden, mogen zij verder blijven werken”, schrijft de FOD in zijn FAQ (Frequently Asked Questions, red.) over de coronamaatregelen. Ook tijdens de vorige lockdown was er aanvankelijk onzekerheid over de opticiens.

“Wij behoren inderdaad tot de winkels die medische hulpmiddelen verkopen. Het gaat dan om brilmonturen, brillen op sterkte, contactlenzen en contactlenzenvloeistof”, zegt Viviane De Vries van de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België. “Zonnebrillen behoren daar niet toe. Die mogen in principe niet meer worden aangeboden in de winkel, maar wel worden besteld en geleverd of opgehaald. Zonneglazen op sterkte zijn dan weer wél medische hulpmiddelen.”

Het dierenasiel van Gent, beeld ter illustratie.

Dierenasielen en dierenkapsalons?

De nieuwe FAQ van de federale overheid vermeldt dat dierenkapsalons moeten sluiten en dat asielen geen publiek meer mogen toelaten. Dit gaat echter in tegen het meest recente Ministerieel Besluit, dat uitdrukkelijk vermeldt dat ‘diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren’ open mogen blijven, betoogde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) maandag. “Ik vermoed dat de Federale Overheidsdienst de FAQ van de eerste lockdown abusievelijk gekopieerd heeft, wat dierenkapsalons en dierenasielen betreft”, zei hij.

Als dierenasielen geen publiek meer mogen toelaten, dan kunnen adopties niet doorgaan en komen de asielen in de problemen, luidde het. Sommige dieren hebben de gespecialiseerde verzorging van trimsalons ook nodig voor hun dierenwelzijn. “Trimsalons en dierenasielen zijn evidente diensten voor de verzorging, de opvang en het asiel van dieren”, aldus Weyts. “In tegenstelling tot wat in de nieuwe FAQ van de federale overheid staat, mogen dierenasielen en dierenkapsalons tijdens de lockdown wel openblijven”, liet hij dan ook optekenen. “Ik tracht dit te laten rechtzetten.”

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukt echter dat de regels duidelijk zijn en dat hier niet van mag worden afgeweken. “Het mag op dit moment niet, wat anderen ook zeggen. Het staat zwart op wit in de FAQ van de federale overheid”, klinkt het bij woordvoerster Sofie Demeyer. “Als de Vlaamse regering daar een andere mening over heeft, moet dit opnieuw worden aangekaart in het Overlegcomité, en kan er eventueel een aanpassing gebeuren. Maar zolang dat niet gebeurd is, blijven de regels van kracht.”

Kruidvat plakt momenteel volop rekken af om toch te kunnen openen met een assortiment essentiële producten zoals verzorgings- en hygiëneproducten en voedingsmiddelen.

Aanpassingen

Sommige winkels zien mogelijkheden om toch open te blijven met aanpassingen. Zo kondigt drogisterij Kruidvat aan dat het vanaf dinsdag weer open gaat met een assortiment essentiële producten zoals verzorgings- en hygiëneproducten en voedingsmiddelen. Dat mag, bevestigt de FOD, op voorwaarde dat andere producten ontoegankelijk zijn.

De winkels die gesloten moeten blijven, kunnen deze keer afhaal- of thuisleveringsdiensten organiseren. De woordvoerder van minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's David Clarinval (MR) laat weten dat er voorlopig geen initiatieven zijn gepland om de winkels daarbij te helpen. "We gaan eerst luisteren naar de sector, als het in de loop van de week blijkt dat er problemen zijn, kunnen we bekijken wat er mogelijk is", klinkt het.

Er zal ook worden gecontroleerd of de regels wel degelijk gevolgd worden. Die controles zullen gebeuren door inspecteurs van de FOD Economie, die eventueel een sanctie kunnen opleggen als de regels niet worden nageleefd.