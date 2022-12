Opstoot van corona, griep en RSV: wat betekent dat voor de feestdagen? Steven Van Gucht: “Bescherm zwakkeren en draag eventueel mondmasker”

Kan de zorg dit nog aan?

Van Gucht: Het is heel druk in de ziekenhuizen, omdat we met een drievoudig probleem zitten. Er is veel coronavirus, het griepvirus is aan het stijgen en er is ook nog altijd heel veel RSV. Sommige ziekenhuizen komen onder druk te staan, maar op zich is de situatie nog beheersbaar. Het is drukker dan normaal, maar nu ook weer niet zo uitzonderlijk veel drukker dan anders in de winterperiode. Wat corona betreft, zien we al de eerste tekenen van een vertraging en zou het de komende twee weken wat kunnen kalmeren. Dat is dus misschien al goed nieuws en voor RSV hopen we hetzelfde. Maar het griepvirus zal waarschijnlijk de komende weken nog wel verder doorstijgen.

Hoe kunnen we besmettingen voorkomen tijdens de feestdagen?

Het is vooral belangrijk dat we bijzondere aandacht hebben voor mensen met een kwetsbare gezondheid: de grootouders, overgrootouders of iemand met een chronische aandoening. We moeten extra attent zijn dat we hen niet besmetten met corona of een ander virus. Denk aan een goeie verluchting, aan het openen van raam en deur. Als je zelf een milde klacht hebt, zeg dat dan ook. Draag eventueel een maskertje als je dicht bij mensen met een zwakkere gezondheid komt. Ik zou geen kussen geven en afstand houden. Je kan ook een Covid-test doen, maar als die negatief is, is dat toch geen vrijgeleide. Misschien heb je wel griep of RSV of nog een ander virus.

Heeft het nu nog zin om je te laten vaccineren tegen griep?

Het is nog niet te laat, want we zitten eigenlijk nog maar aan het begin van de griepepidemie. Het is al enkele weken aan het stijgen, maar het kan gemakkelijk nog maal vijf of zelfs méér gaan. De grootste griepactiviteit zal er pas in januari/februari komen. Dus je kan nog altijd die griepprik gaan halen, dat is absoluut nuttig. En als je tot een risicogroep behoort, dan zou ik het zelfs ten stelligste aanraden.

KIJK. Het Heilig Hart-ziekenhuis in Lier zit helemaal vol en moet zelfs extra bedden op de gang voorzien.

