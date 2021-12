OPSPORINGSVIDEO. Mountainbiker randt minstens drie vrouwen aan in het Zoniënwoud

Hechtel Man zwaarge­wond na schermutse­ling tijdens kerstnacht

Aan een huis in de Stippelmansweg in Hechtel vond in de nacht van vrijdag op zaterdag een schermutseling plaats. “Het was een zware vechtpartij. Eén persoon is daarbij zwaargewond geraakt”, vertelt Katrien Truyen van het parket van Limburg. “We hebben inmiddels twee personen kunnen arresteren, maar het onderzoek loopt nog volop.” Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden het conflict heeft plaatsgevonden, maar het zou niet gaan om een familiedrama. Ook over de precieze voorwerpen die bij de schermutseling werden gehanteerd, is nog geen duidelijkheid.

